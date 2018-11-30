2018-11-30T09:35:44+03:00
Дом. Семья

В Уфе елочные базары откроются 10 декабря

В мэрии рассказали, где можно будет купить лесную красавицу
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Новый год не за горами – уже с 10 декабря в Уфе начнут работу елочные базары. В этом году в столице будет 71 площадка, на которой можно будет купить лесную красавицу.

Торговые точки развернут около торговых комплексов «Алтын», «Шакшинский», «Юрматы», «Гастелло», «Южный полюс», «Метро», «Кувыкинский», «Заречный», «Любимый», «Сипайловский», «Гагаринский», «Энтузиастов» «Корсо».

Также выбрать елку можно будет на площадках по улицам Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Пушкина, 50 лет СССР, Бикбая, Жукова, Гагарина, Рихарда Зорге, Комсомольская, проспект Октября.

Полный список торговых точек можно посмотреть здесь.

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