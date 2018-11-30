2018-11-30T09:04:05+03:00
Происшествия

24-летний житель Башкирии насмерть сбил пешехода и влетел в столб

Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 29 ноября, в Стерлитамаке на улице Гоголя 24-летний мужчина на «Хонде Интегра» сбил 31-летнего пешехода, а затем влетел в электроопору. В результате аварии от сильных травм он скончался на месте.

Со слов очевидцев, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте, а водитель не смог затормозить. По данному факту ведется расследование, сообщили в ГИБДД по РБ.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 12 автоаварий, в которых два человека погибли и 14 получили травмы.

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