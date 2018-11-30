2018-11-30T07:31:46+03:00
Общество

Уфимцы беспокоятся, что дети, катаясь с горок, могут провалиться в люки колодцев

Открытые колодцы есть на склоне по улице Зайнаб Биишевой
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Пришла зима, и дети отправляются кататься на импровизированные горки. Тем временем, под снегом может таиться настоящая опасность в виде открытых колодезных люков. Напомним, что на прошлой неделе в Уфе сразу два пятилетних ребенка свалились в открытые колодцы, припорошенные снегом.

О детской безопасности позаботился и уфимец, который оставил на сайте мэрии сообщение, что на склоне по улице Зайнаб Биишевой есть два незакрытых колодца. Мужчина убежден, что дети, катаясь с горок, могут легко туда провалиться, и просит закрыть опасные люки.

Обращение направлено главе администрации Кировского района Динару Халилову, который должен рассмотреть ее в течение 30 дней.

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