2018-11-30T08:08:50+03:00
Политика

Радий Хабиров обещал выделить 50 миллионов рублей на поддержку молодых врачей

Эти средства пойдут на финансирование программы «Земский доктор»
Яна Базекина
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На очередном еженедельном совещании, посвященном вопросам медицины, Радий Хабиров поднял вопрос о социальной поддержке молодых врачей. Врио главы республики заявил, что на развитие программы «Земский доктор» будет выделено 50 миллионов рублей. Эти меры должны будут привлечь молодых специалистов. Как сообщил и.о. министра здравоохранения Рафаэль Яппаров, сейчас по этой программе в районах работает 100 врачей и 11 фельдшеров, но этого не достаточно.

Отдельное внимание во время «Здравчаса» Радий Хабиров уделил обращениям жителей Башкирии и их жалобам на здравоохранение. Именно недостаток квалифицированных специалистов, невозможность записаться к врачу, не прождав пары недель, огромные очереди – все это очень волнует горожан. Также жалобы поступают на нехватку в больницах лекарств, плохое состояние медучреждений, грубость и халатность со стороны медицинских работников.

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