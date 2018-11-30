2018-11-30T05:31:35+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на домашнем льду всухую уступил «Металлургу»

Подопечные Николая Цулыгина не смогли забить во втором матче подряд
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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В минувший четверг, 29 ноября, на льду «Уфа-Арена» уфимский «Салават Юлаев» принимал одного из принципиальных соперников – магнитогорский «Металлург». После обидного поражения от «Автомобилиста» подопечные Николая Цулыгина были заряжены на победу, но матч со «сталеварами» завершился разгромным поражением.

В первом периоде юлаевцы пропустили две шайбы. Сначала нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов отправил снаряд в дальний угол ворот Юхи Метсола. В конце игрового отрезка Григорий Дронов прошел с шайбой через всю площадку и вышел «один в ноль». В ближнем бою подопечный Йозефа Яндача не сплоховал и пробил голкипера юлаевцев – 2:0.

Во втором периоде «сталевары» вновь забили. Сначала тот же Чибисов выдал передачу на Евгения Бирюкова, тот «выстрелил» от синей линии и шайба, срикошетив от клюшки юлаевца Артема Сергеева, влетела в сетку – 3:0. После этого тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменил Юху Метсола на Андрея Кареева.

В третьем периоде игроки «Металлурга» разыграли большинство и усилиями Ииро Пакаринен установили окончательный счет в матче – 4:0.

Следующий матч «Салават» проведет в субботу, 1 декабря. Соперниками дружины Николая Цулыгина станет владивостокский «Адмирал».

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