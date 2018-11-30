2018-11-30T06:30:32+03:00
Общество

В Башкирии популярный торговый центр приостановил свою работу

Торговый комплекс не соответствовал нормам пожарной безопасности
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Октябрьском служба судебных приставов временно приостановила работу торгового центра «Универсал» за несоответствие нормам пожарной безопасности. В ходе проверки выяснилось, что здание не оборудовано автоматическими установками пожаротушения, а система противодымной вытяжной вентиляции находится в плачевном состоянии. Не работала и система оповещения, что весьма затруднило бы эвакуацию посетителей в экстренной ситуации. В итоге суд принял решение о приостановлении деятельности торгового центра, пока все нарушения не будут исправлены.

- В данный момент владелица торгового центра принимает меры по устранению недостатков. Судебные приставы проверяют факт надлежащего исполнения требований исполнительного документа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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