Уфимец похитил у своего родственника-паралимпийца 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-29T19:14:07+03:00

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В Уфе осудили 53-летнего местного жителя за мошенничество в особо крупном размере. Как выяснили следователи, в 2014 году мошенник предложил своему родственнику, инвалиду 1 группы по зрению и паралимпийцу, купить на свои сбережения недвижимость. За 4 миллиона рублей он пообещал в ближайшее время оформить на спортсмена земельный участок площадью в 11 гектаров в пригороде, а сам присвоил деньги себе: расплатился с долгами и вложился в бизнес по изготовлению дорожных знаков. Поняв, что его обманули, паралимпиец обратился в полицию.

- Суд приговорил уфимца к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Осуждённый взят под стражу в зале суда.