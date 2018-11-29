В ГИБДД прокомментировали, за употребление каких лекарств лишают водительских прав

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-29T18:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД совместно с Минздравом собираются разработать список лекарственных препаратов, за употребление которых можно лишиться водительских прав. Туда могут войти средства от головной боли, аллергии, простуды и успокоительные, поскольку плохо влияют на реакцию и внимательность водителя. Напомним, что сейчас под запретом препараты, содержащие димедрол и фенобарбитал и вызывающий одурманивающий эффект. Так что, если у вас расшалились нервы, и вы накапали себе Валокордина и Корвалола, то за руль уже садиться нельзя.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой республиканскую Госавтоинспекцию, общее количество запрещенных препаратов может составить несколько сотен наименований. Уже сейчас лишиться водительских прав можно за употребление таких препаратов как: Андипал, Валосердин, Каффетин, Кларитин, Коделак, Нурофен, Солпадеин, Супрастин, Тавегил, Телфаст, Тетралгин, Цетиризин. Если новые правила вступят в силу, то в этот список добавятся нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворное, обезболивающие, антигистаминные, а ещё средства от проблем с желудком и некоторые фитопрепараты.