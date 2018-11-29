В Башкирии глава Баймакского района заявил об уходе в отставку

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-29T17:39:14+03:00

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Сегодня, 29 ноября, стало известно о том, что в отставку уходит глава Баймакского района Ильшат Ситдиков, который продержался на своей должности 15 лет. Чиновник заявил, что собирается выйти на пенсию. Исполняющим обязанности становится глава Баймака Фанис Аминев

- Мне, кажется, пора отдохнуть. Займусь общественной деятельностью, буду помогать ветеранам района и другим, делать все, чтобы республика наша расцвела, буду работать на имидж, - заявил Ситдиков в беседе с порталом «Медиакорсеть».

Напомним, что ранее в ходе рабочей поездки Радий Хабиров обрушился с резкой критикой на работу главы района. Он отметил, что местные жители крайне недовольны ситуацией с незаконной разработкой карьеров природного камня. Также много вопросов вызвала ситуация со школьными учителями, которые остались без содержания на осенних каникулах. Тогда Ильшат Ситдиков не смог дать четкого ответа на претензии Хабирова.