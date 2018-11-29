Радий Хабиров после посещения роддома в Белорецке: «Зеленых котлет быть не должно!»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-29T16:01:30+03:00

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Сегодня, 29 ноября, в башкирском правительстве прошло оперативное совещание по вопросам медицины. На так называемом «Здравчасе» врио главы республики Радий Хабиров поделился впечатлениями от посещения городской поликлиники и инфекционного стационара в Стерлитамаке. Вспомнил он и о визите в поликлинику в Салавате и в роддоме в Белорецке. Его откровенно возмутило качество питания в этих учреждения.

Так, например, в Белорецке на пищеблоке он увидел… позеленевшие котлеты.

-Начинайте готовить рабочие совещания по организации питания в стационарных учреждениях здравоохранения. Каждое учреждение сейчас живет по каким-то законам, мне не ведомым. Коллеги из Белорецка, обратите внимание! Зеленых котлет быть не должно! – заявил Хабиров.