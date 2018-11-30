Мэрия Уфы исключила из списка нуждающихся в жилье восьмерых инвалидов

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-30T06:47:00+03:00

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Накануне Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Октябрьского районного суда Уфы, согласно которому, восемь человек, в том числе трое детей, вернули в список нуждающихся в жилье. Ранее уфимская мэрия вычеркнула их из списка на внеочередное получение жилых помещений. Ситуация осложняется тем, что все нуждающиеся – люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, летом этого года городская администрация исключила всех восьмерых из числа нуждающихся в жилье, ссылаясь на изменения в законодательстве. Поскольку Минздрав России исключил ряд заболеваний из числа дающих право на жилищные льготы, уфимские чиновники решили, что они потеряли это право. Но закон обратной силы не имеет, и к делу подключились сотрудники прокуратуры.

- В целях защиты прав инвалидов надзорное ведомство обратилось в суд, который возложил на муниципалитет обязанность восстановить их на соответствующем учёте, - рассказали в прокуратуре Башкирии.