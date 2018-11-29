В Башкирии судебный пристав задержал опасного преступника
Мужчина находился в федеральном розыске
Фото: Рустем Ахунов
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В здании Салаватского районного суда сотрудник службы судебных приставов задержал на входе в здание 34-летнего преступника. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Как отметили в ФССП по Башкирии, мужчина пытался войти в здание суда. Сотрудник службы установил личность подозреваемого и незамедлительно задержал его. Разыскиваемый тут же был доставлен в СИЗО в Стерлитамаке.
Всего с начала прошлого года в Башкирии сотрудниками службы были задержаны 171 человек, находящиеся в розыске. Среди них – 20 подозреваемых в совершении тяжких преступлений.