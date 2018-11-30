Юный уфимец впервые вышел в финал чемпионата России по бильярду

СЕГОДНЯ 05:34 2018-11-30T07:36:15+03:00

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В финал чемпионата России по динамичной пирамиде (бильярд) впервые пробился 16-летний представитель Уфы. Что самое невероятное, так это возраст спортсмена. Илья Старосельский приехал в Санкт-Петербург, где проходит чемпионат, в составе сборной Башкирии.

Ранее Илья участвовал только в юношеских и молодежных турнирах, на «взрослом» чемпионате он впервые. Пробившись в финал он выполнил норматив Мастера спорта.

Многие эксперты бильярда назвали Илью Старосельского главным открытием чемпионата России. На старте соревнований никто и представить не мог, что он дойдет до финала.

К сожалению, одержать победу в Чемпионате России ему не удалось - Илья занял второе место.