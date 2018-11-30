Уфимец Антон Бабиков выиграл этап Кубка IBU по биатлону
Биатлонист пришел первым в спринте на 10 километров
Фото: пресс-служба минспорта Башкирии
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Накануне в шведском Идре стартовал первый этап Кубка IBU по биатлону. В престижном соревновании участвовал уфимский биатлонист Антон Бабиков.
В первый день соревнований спортсмены пробежали спринтерскую гонку на 10 километров. Россию на этом этапе представляли сразу несколько спортсменов, в том числе Бабиков и еще один воспитанник башкирского биатлона Петр Пащенко.
Во время гонки Антон Бабиков ни разу не промахнулся и финишировал первым, показав результат в 26 минут. Вторую строчку пьедестала занял француз Аристид Бегю, замкнул троку призеров немец Лукас Фрацшер.