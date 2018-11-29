В правительстве рассказали, когда в Уфе начнут строить новый мост через Белую

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-29T14:59:38+03:00

Об этом заявили в госкомтрансе республики

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В следующем году на южном выезде из Уфы начнется строительство нового автомобильного моста. В госкомтрансе Башкирии сообщили, что общая стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по жилищной политике Госсобрания-Курултая Башкирии заявил глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

- Строительство нового моста планируется завершить в 2021 году, и оно начнется сразу после того, как администрация Уфы проведет необходимые конкурсные процедуры, - заявил Мухаметьянов.

По словам чиновника, сразу после этого планируется реконструировать путепровод на пересечении улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Он будет расширен до шести полос.

Как отмечают в госкомтрансе республики, 2,5 млрд рублей на строительство нового моста выделит федеральное дорожное агентство.