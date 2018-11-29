В Башкирии многодетные семьи освободили от транспортного налога

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-29T15:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один способ поддержать многодетные семьи придумали депутаты башкирского парламента. Накануне в Курултае был принят закон, согласно которому, многодетные родители освобождаются от уплаты транспортного налога. Как отметили в Госсобрании, льгота предоставляется не всем.

- Данная мера поддержки установлена в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также в отношении автобусов с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно, - прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.

По закону претендовать на освобождение от транспортного налога могут лишь те семьи, у кого достаточно низкие доходы. Льгота будет действовать с 1 января 2018 по 31сдекабря 2024 года и только на одну машину, которую выберут сами плательщики.