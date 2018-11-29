Владельцы автобусов пожаловались на уфимскую мэрию в антимонопольную службу

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-29T13:47:45+03:00

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Пассажирские перевозчики Уфы пожаловались на мэрию в Федеральную антимонопольную службу. Владельцы уфимских ПАЗиков и ГАЗелек считают, что горадминистрация незаконно создала преимущества для одного из них – ИП Фаниса Батырова. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», жалоба в антимонопольную службу поступила от Ассоциации пассажирских перевозчиков.

По данным издания, перевозчики требуют признать незаконным создание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта комиссия была создана в 2016 году, в ее состав вошли, в том числе, ГУП «Башавтотранс», МУП «Уфагортранс» и ИП Батыров.

Члены Ассоциации пассажирских перевозчиков считают, что действия комиссии позволили незаконно получить преимущество Батырову. Городская администрация разрешила ему увеличить количество автобусов в три раза, тогда как другим владельцам автобусов в этом отказали.