2018-11-29T13:47:45+03:00
Экономика

Владельцы автобусов пожаловались на уфимскую мэрию в антимонопольную службу

Пассажирские перевозчики считают, что одному из них создали преимущество
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Пассажирские перевозчики Уфы пожаловались на мэрию в Федеральную антимонопольную службу. Владельцы уфимских ПАЗиков и ГАЗелек считают, что горадминистрация незаконно создала преимущества для одного из них – ИП Фаниса Батырова. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», жалоба в антимонопольную службу поступила от Ассоциации пассажирских перевозчиков.

По данным издания, перевозчики требуют признать незаконным создание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта комиссия была создана в 2016 году, в ее состав вошли, в том числе, ГУП «Башавтотранс», МУП «Уфагортранс» и ИП Батыров.

Члены Ассоциации пассажирских перевозчиков считают, что действия комиссии позволили незаконно получить преимущество Батырову. Городская администрация разрешила ему увеличить количество автобусов в три раза, тогда как другим владельцам автобусов в этом отказали.

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