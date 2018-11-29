В Уфе задержали парня, ударившего ножом школьника

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-29T13:41:34+03:00

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Накануне в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло ЧП, в результате которого 15-летний школьник оказался в реанимации. По предварительным данным, два дня назад в одном из дворов по улице Бикбая произошел конфликт между несколькими молодыми людьми. Как сообщает следком по Башкирии, в ходе выяснения отношений 19-летний парень ударил ножом девятиклассника.

По предварительной версии, во время «разборок» один из старших товарищей толкнул девушку школьника. В ответ подросток набросился на обидчика и получил удар ножом. Сейчас он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, передает ГТРК «Башкортостан».

-В настоящее время подозреваемый задержан, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе следкома по Башкирии.