2018-11-29T13:41:34+03:00
Происшествия

В Уфе задержали парня, ударившего ножом школьника

Сам девятиклассник сейчас в больнице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло ЧП, в результате которого 15-летний школьник оказался в реанимации. По предварительным данным, два дня назад в одном из дворов по улице Бикбая произошел конфликт между несколькими молодыми людьми. Как сообщает следком по Башкирии, в ходе выяснения отношений 19-летний парень ударил ножом девятиклассника.

По предварительной версии, во время «разборок» один из старших товарищей толкнул девушку школьника. В ответ подросток набросился на обидчика и получил удар ножом. Сейчас он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, передает ГТРК «Башкортостан».

-В настоящее время подозреваемый задержан, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе следкома по Башкирии.

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