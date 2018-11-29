2018-11-29T12:23:51+03:00
Общество

МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют усиление ветра
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшие сутки погода в Башкирии ухудшится: синоптики прогнозируют снегопад и усиление ветра. По данным Башгидрометцентра в ночь на пятницу, 30 ноября, на юге республики ожидается сильный снег, на северо-западе небольшой, на востоке – умеренный. В некоторых районах прогнозируется метель, снежные заносы на дорогах и снежный накат. Вероятно и усиление ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8,-13°, ночью при прояснениях до -20°.

В Уфе также прогнозируется небольшой снег и слабая метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах. Температура воздуха ночью -11,-13°, днем -10,-12°, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

В этой связи МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. Завтра, 30 ноября, местами по республике ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

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