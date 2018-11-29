В Башкирии появится новый цементный завод
Сегодня, 29 ноября, в Уфе состоялась встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова с китайскими инвесторами. Как сообщает пресс-служба главы республики, обсудить сроки строительства нового цементного завода и параметры реализации крупного инвестиционного проекта в башкирском Зауралье прибыли представители крупного бизнеса из КНР.
В совещании приняли участие председатель правления ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнь и генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» Чжан Цзиньхуэй. Со стороны властей Башкирии перспективы и сроки реализации проекта обсуждали и.о. руководителя аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов и мэр Сибая Рустем Афзалов.
Предположительная стоимость инвестиционного проекта по строительству нового цементного завода составляет 13 млрд рублей.