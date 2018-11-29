2018-11-29T13:43:54+03:00
Экономика

В Башкирии появится новый цементный завод

Иностранные инвесторы готовы вложить в проект баснословные деньги
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 29 ноября, в Уфе состоялась встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова с китайскими инвесторами. Как сообщает пресс-служба главы республики, обсудить сроки строительства нового цементного завода и параметры реализации крупного инвестиционного проекта в башкирском Зауралье прибыли представители крупного бизнеса из КНР.

В совещании приняли участие председатель правления ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнь и генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» Чжан Цзиньхуэй. Со стороны властей Башкирии перспективы и сроки реализации проекта обсуждали и.о. руководителя аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов и мэр Сибая Рустем Афзалов.

Предположительная стоимость инвестиционного проекта по строительству нового цементного завода составляет 13 млрд рублей.

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