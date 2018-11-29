В Уфе выбрали нового председателя Всемирного курултая башкир

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-29T13:45:18+03:00

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В минувшую среду, 28 ноября, в офисе Всемирного курултая башкир состоялось очередное заседание Исполкома, на котором действующий председатель общественной организации Амир Ишемгулов заявил об отставки со своего поста. Как передает пресс-служба организации, он решил сосредоточиться на другой работе – подготовке и проведению в Уфе Международного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году.

В тот же день состоялись выборы нового председателя Исполкома. Им стал директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин.

Он родился в 1970 году в Стерлибашевском районе Башкирии, является выпускником исторического факультета БашГУ. До 2003 году был директором Республиканского центра народного творчества. Затем, вплоть до 2010 года Данир Гайнуллин возглавлял Башкирскую государственную филармонию. После был назначен на должность директора НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия, пояснили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.