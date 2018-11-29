Маленькая жительница Башкирии Валерия Егорова борется со страшным диагнозом

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-29T10:11:08+03:00

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Жительница Стерлитамака Екатерина Егорова изо всех сил сражается за свою новорожденную дочку Валерию. Малышка только родилась 10 октября, а уже вынуждена бороться за жизнь – врачи поставили ей синдром гипоплазии левых отделов сердца. Это значит, что у ребенка не развита левая часть сердца.

Как рассказала мама малышки, через пару дней после появления Валерии на свет, им пришлось срочно ехать в Уфу, в Детскую Республиканскую больницу. Там врачи подтвердили страшный диагноз и предложили обратиться в кардиоцентр, где девочке смогут провести операцию и поставить эластичный протез.

-На наш запрос откликнулся Институт им. Мешалкина в г.Новосибирске. Нам удалось оперативно получить квоту на операцию. Моя семья собственными силами организовала наш перелет с дочерью и реаниматолога в Новосибирск и уже 15 октября Леру прооперировали, - рассказала мама девочки.

Врачи пояснили родителям – в будущем необходимо провести еще две операции. Им посоветовали обратиться в Берлинский Кардиологический Центр, где такие операции делает вот уже более 40 лет.

- Счет за лечение составляет 42 тысячи евро. Нам оказал поддержку фонд WorldVita и с их помощью средства на операцию были собраны. Между операциями очень критический период, поэтому мы приняли решение не уезжать домой, а остаться под присмотром в Кардиологическом Центре. На собственные средства снимаем жилье в Новосибирске. У нашей семьи очень скромные доходы, папа - обычный работник завода, поэтому мы просим Вас помочь нам собрать средства на авиаперелет, проживание и медицинские расходы. Одним нам с этим не справиться, - говорит Екатерина Егорова.

Оказать помощь малышке может каждый неравнодушный. Для этого необходимо отправить СМС с текстом «Валерия» на номер 3434, указав через пробел сумму пожертвования.