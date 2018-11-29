2018-11-29T09:37:20+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург»

Подопечные Николая Цулыгина продолжают домашнюю серию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салавату Юлаеву»Фото: пресс-служба ХК «Салавату Юлаеву»
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Сегодня, 29 ноября, на льду «Уфа-Арена» состоится очередной домашний матч уфимского «Салавата Юлаева». В гости к подопечным Николая Цулыгина приезжает магнитогорский «Металлург».

На сегодняшний день команда Йозефа Яндача имеет в активе 45 очков после 34 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и занимает четвертое место в Восточной конференции. В свою очередь, «Салават» расположился на седьмом месте в таблице Востока, но у юлаевцев на три игры меньше.

После обидного поражения от «Автомобилиста» дружине Николая Цулыгина просто необходима победа. Естественно, игроки «Салавата» максимально мотивированы и заряжены на встречу с одним из принципиальных соперников. Одно можно точно сказать: любителей хоккея ждет великолепное зрелище.

Начнется матч в 19:00 по уфимскому времени. Поединок в прямом эфире покажут телеканалы КХЛ ТВ, БСТ и «КУРАЙ» ТВ (на башкирском языке).

Сегодня «Салавату Юлаеву» очень нужна поддержка трибун. Билеты на игру доступны в кассах «Уфа-Арены» и на сайте tickets.hcsalavat.ru.

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