Радий Хабиров назначил Александра Сидякина ответственным за работу с инвестблоком
Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ответственного за работу с инвестиционным блоком башкирского правительства. Теперь за взаимодействие между чиновниками и потенциальными инвесторами будет отвечать руководитель администрации Хабирова Александр Сидякин.
В пресс-службе главы республики отметили, что Сидякин будет заниматься это работой на постоянной основе. В его обязанности входит взаимодействие Корпорации развития республики и минэкономразвития с инвесторами.
- Инвестиции — это очень чувствительная тема. Люди идут с инвестициями туда, где их на руках носят с утра до вечера, - подчеркнул Радий Хабиров. Он так же отметил, что в сфере привлечения инвестиций иногда необходимо «ручное управление».