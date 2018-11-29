Радий Хабиров назначил Александра Сидякина ответственным за работу с инвестблоком

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-29T09:18:13+03:00

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ответственного за работу с инвестиционным блоком башкирского правительства. Теперь за взаимодействие между чиновниками и потенциальными инвесторами будет отвечать руководитель администрации Хабирова Александр Сидякин.

В пресс-службе главы республики отметили, что Сидякин будет заниматься это работой на постоянной основе. В его обязанности входит взаимодействие Корпорации развития республики и минэкономразвития с инвесторами.

- Инвестиции — это очень чувствительная тема. Люди идут с инвестициями туда, где их на руках носят с утра до вечера, - подчеркнул Радий Хабиров. Он так же отметил, что в сфере привлечения инвестиций иногда необходимо «ручное управление».