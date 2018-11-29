В Башкирии прекращены поиски 29-летней Ирины Гареевой

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-29T08:34:35+03:00

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Сегодня стало известно о прекращении поисков 29-летней жительницы Стерлитамака Ирины Гареевой. Женщина бесследно пропала в минувшую среду, 28 ноября. По заверениям родственников, она нуждается в медицинской помощи, плохо ориентируется в пространстве.

В тот же день к поискам Ирины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» и сотрудники полиции. Добровольцы собирались отправиться на ее поиски сегодня рано утром. Для этого они собирались у кафе «Лада», что на улице Худайбердина, 70.

К счастью, на этот раз все обошлось, Ирину нашли, она жива и здорова.