Уфа сможет принять матчи сборной России по баскетболу
Уфа сможет принять матчи сборной России по баскетболу
Фото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне в башкирскую столицу с официальным визитом прибыл руководитель федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Знаменитый в прошлом спортсмен, а ныне спортивный функционер встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым.
В ходе беседы с главой региона Кириленко отметил, что остался доволен уровнем развития детского баскетбола в республике, и поблагодарил власти за поддержку этого вида спорта. Обсуждался и вопрос проведения в Уфе крупных баскетбольных мероприятий, например, приезд национальной сборной России.
Кроме того, Андрей Кириленко провел несколько мастер-классов для начинающих спортсменов в Уфе и Благовещенске.