2018-11-29T08:08:57+03:00
Спорт

Уфа сможет принять матчи сборной России по баскетболу

Уфа сможет принять матчи сборной России по баскетболу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне в башкирскую столицу с официальным визитом прибыл руководитель федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Знаменитый в прошлом спортсмен, а ныне спортивный функционер встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

В ходе беседы с главой региона Кириленко отметил, что остался доволен уровнем развития детского баскетбола в республике, и поблагодарил власти за поддержку этого вида спорта. Обсуждался и вопрос проведения в Уфе крупных баскетбольных мероприятий, например, приезд национальной сборной России.

Кроме того, Андрей Кириленко провел несколько мастер-классов для начинающих спортсменов в Уфе и Благовещенске.

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