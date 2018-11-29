2018-11-29T07:48:10+03:00
Происшествия

В Башкирии грузовая «Газель» сбила насмерть 49-летнего мужчину

Водитель сдал назад, не заметив пешехода
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД по регионуФото: УГИБДД по региону
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Вчера днем, 28 ноября, в Стерлитамаке был насмерть сбит пешеход.

Трагедия произошла во дворе дома по ул. Голикова. Как следует из сообщения региональной Госавтоинспекции, 50-летний водитель грузовой «Газели» сдал назад и не заметил, что позади авто находился человек. 49-летний мужчина оказался под колесами. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте. По факту наезда начали расследование.

Всего в среду на дорогах республики зафиксировали восемь аварий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы. Шесть человек при этом пострадали в одном ДТП: в Дюртюлинском районе столкнулись две иномарки.

Фото: УГИБДД по региону

Фото: УГИБДД по региону

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