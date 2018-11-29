Жителя Уфы приговорили к 19 годам колонии за двойное убийство

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-29T07:18:50+03:00

Душегуб зарубил двух приятелей топором, а потом сжег их дом

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Верховный суд РФ утвердил приговор 39-летнему уфимцу, осужденному за двойное убийство. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Преступление было совершено в 2015 году. Тогда мужчина гостил у знакомых в деревне Асканыш Иглинского района. Приятели что-то не поделили, и уфимец ударил мужчину несколько раз топором по голове и по телу. Свидетеля убийства, второго знакомого, душегуб тоже зарубил топором, чтобы тот не проговорился. Надеясь замести следы, негодяй поджег дом и сбежал.

Позже он был пойман и приговорен присяжными и Верховным судом республики к 19 годам колонии строгого режима. Адвокаты и осужденный подали апелляцию, сославшись на предвзятость суда, но ВС РФ с ними не согласился и оставил все, как есть.