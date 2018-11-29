В Башкирии без вести пропал 25-летний Ильвир Салихов

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-29T06:46:40+03:00

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Уже почти месяц родные и близкие 25-летнего Ильвира Салихова не знают, где он. Молодой человек исчез 4 ноября. В тот день он пас табун близ деревни Каран-Елга в Чишминском районе, но домой не вернулся. Местонахождение его до сих пор не установлено.

Волонтеры просят жителей региона помочь в поисках.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, спортивное телосложения, кудрявые нестриженые волосы.

В день исчезновения на нем была кожаная черная куртка, толстовка с капюшоном, синие джинсы, черная шапка с серыми полосками и теплые черные галоши.

Если вы видели Ильвира Салихова или можете чем-то посодействовать в поисках, свяжитесь с поисковым отрядом добровольцев: 8 (927) 969-89-19, 8 (927) 941-65-11 или позвоните 02.