В Башкирии спасатели помогли семье с детьми, замерзающей на трассе
В непростой ситуации оказалась минувшей ночью семья из четырех человек. Они ехали по трассе М-7, но в Дюртюлинском районе машина вдруг заглохла. В потемках починить автомобиль оказалось невозможно. Взрослые и двое детей семи и четырех лет оказались в ловушке посреди дороги. Вдобавок ударил мороз, и люди рисковали вовсе закоченеть на обочине.
К счастью, они дозвонились спасателям. На помощь несчастному семейству прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям. Они отогрели путешественников, отвезли их в ближайшую гостиницу и туда же отбуксировали их «ласточку».
В госкомитете напомнили, что к поездкам зимой лучше готовиться основательно, как минимум стоит иметь заряженный телефон под рукой.