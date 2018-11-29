В Башкирии спасатели помогли семье с детьми, замерзающей на трассе

СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-29T06:35:46+03:00

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В непростой ситуации оказалась минувшей ночью семья из четырех человек. Они ехали по трассе М-7, но в Дюртюлинском районе машина вдруг заглохла. В потемках починить автомобиль оказалось невозможно. Взрослые и двое детей семи и четырех лет оказались в ловушке посреди дороги. Вдобавок ударил мороз, и люди рисковали вовсе закоченеть на обочине.

К счастью, они дозвонились спасателям. На помощь несчастному семейству прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям. Они отогрели путешественников, отвезли их в ближайшую гостиницу и туда же отбуксировали их «ласточку».

В госкомитете напомнили, что к поездкам зимой лучше готовиться основательно, как минимум стоит иметь заряженный телефон под рукой.