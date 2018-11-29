В ДТП с двумя иномарками в Башкирии пострадали двое взрослых и четыре ребенка
Насколько серьезны их травмы, не сообщается
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Авария с шестью пострадавшими произошла в пять часов вечера 28 ноября в Белорецком районе Башкирии.
На дороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск столкнулись две встречные иномарки: «SsangYong Kyron» и «Nissan Patrol». Сообщается о шести пострадавших.
В Госавтоинспекции по республике уточняют, что помощь понадобилась трем людям из корейского внедорожника: водителю, его жене и их несовершеннолетней дочке. В больницу отвезли и троих детей из японской машины, всем им от пяти до 10 лет.
Что послужило причиной ДТП, станет ясно позже.
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии