2018-11-29T06:32:32+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Башкирии пострадали двое взрослых и четыре ребенка

Насколько серьезны их травмы, не сообщается
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Авария с шестью пострадавшими произошла в пять часов вечера 28 ноября в Белорецком районе Башкирии.

На дороге СтерлитамакБелорецкМагнитогорск столкнулись две встречные иномарки: «SsangYong Kyron» и «Nissan Patrol». Сообщается о шести пострадавших.

В Госавтоинспекции по республике уточняют, что помощь понадобилась трем людям из корейского внедорожника: водителю, его жене и их несовершеннолетней дочке. В больницу отвезли и троих детей из японской машины, всем им от пяти до 10 лет.

Что послужило причиной ДТП, станет ясно позже.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

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