В Уфимской школе разгорелся скандал из-за болезненной шестиклассницы

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-28T20:03:22+03:00

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Мама маленькой уфимки Альфинур Ганеевой бьет тревогу: ее ребенка отказываются учить в школе, куда она ходит с первого класса. По словам женщины, девочка пропустила из-за болезни три месяца, и директор предложила ей перевести ребенка в другую школу.

Скандальная история с отказом школьной администрации обучать Альфинур дошла до СМИ. В интервью столичному телеканалу «Вся Уфа» мама девочки рассказала, что сейчас ребенку приходится учиться дома. Без учителей ей очень тяжело, но родительница не сдается.

- Мне сложно, но я стараюсь. Без учителей мне темы даются нелегко, но я стараюсь, чтобы сдать экзамены, чтобы перевестись в другой класс, - говорит сама девочка.

По словам Зульфии Ганеевой после того, как ее дочь выписалась из больницы, директор школы предложила перевести шестиклассницу сначала на домашнее обучение, а затем и вовсе подыскать другую школу. Обеспокоенная мама уверена: директор сказала так, чтобы малышка ушла в другую школу и не «портила показатели успеваемости», передает телеканал «Вся Уфа».