В Башкирии осудили скандально известного борца с коррупцией
Накануне суд вынес приговор скандально известному полицейскому Игорю Воробьеву. Тому самому, который прославился на всю страну, когда подарил жене люксовый «Мерседес». Радостный момент был снят на видео и позже попал в сеть. Делом тут же заинтересовались в прокуратуре.
Как писала ранее «Комсомолка», теперь уже бывший сотрудник МВД по Башкирии возглавлял отдел противодействия коррупции в Стерлитамаке. Но осудили его совсем не за дорогой подарок для супруги.
Игорь Воробьев оказался на скамье подсудимых совсем по другой причине. По версии следствия, в один из осенних дней прошлого года он надел наручники на мужчину и жестоко избил его. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.
В свою очередь, дело о «дорогом подарке» завершилось тем, что Воробьева уволили из органов и изъяли в пользу государства имущество на 8 миллионов рублей.