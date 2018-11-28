В Башкирии осудили скандально известного борца с коррупцией

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-28T18:46:43+03:00

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Накануне суд вынес приговор скандально известному полицейскому Игорю Воробьеву. Тому самому, который прославился на всю страну, когда подарил жене люксовый «Мерседес». Радостный момент был снят на видео и позже попал в сеть. Делом тут же заинтересовались в прокуратуре.

Как писала ранее «Комсомолка», теперь уже бывший сотрудник МВД по Башкирии возглавлял отдел противодействия коррупции в Стерлитамаке. Но осудили его совсем не за дорогой подарок для супруги.

Игорь Воробьев оказался на скамье подсудимых совсем по другой причине. По версии следствия, в один из осенних дней прошлого года он надел наручники на мужчину и жестоко избил его. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

В свою очередь, дело о «дорогом подарке» завершилось тем, что Воробьева уволили из органов и изъяли в пользу государства имущество на 8 миллионов рублей.