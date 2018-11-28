2018-11-28T19:40:44+03:00
Политика

Радий Хабиров: «Республика через суд вернет незаконно переданное частникам имущество»

Врио главы республики раскритиковал работу минземимущества и администрацию своего предшественника
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 28 ноября, врио главы Башкирии Радий Хабиров во время встречи с предпринимателями подверг резкой критике работу администрации своего предшественника. Досталось и министерству земельных и имущественных отношений.

В ходе общения с бизнесменами Хабиров заявил, что республика будет через суд возвращать государственное имущество, незаконно переданное в частные руки. Так, он отметил, что происходящее в жилищном строительстве Уфы иначе как «полным безобразием» назвать нельзя. Врио главы республики подчеркнул, что сейчас власти региона вынуждены заниматься не созиданием, а возвратом госсобственности.

- Сделав аудит того, что здесь творилось в некоторых отраслях, мы занимаемся тем, что через законные судебные решения, через всевозможные согласительные процедуры возвращаем назад всё, что было отдано неправильно, без конкурсных процедур, - заявил он.

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