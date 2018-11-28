2018-11-28T16:12:08+03:00
Политика

Мэр Уфы Ульфат Мустафин создал страницы в социальных сетях

Горожане смогут напрямую обратиться к градоначальнику
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Сегодня стало известно, что мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин создал страницу в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и Вконтакте. Вероятно, на этот шаг он решился из-за политики открытости, объявленной врио главы Башкирии Радием Хабировым.

Теперь горожане смогут напрямую обратиться со своими проблемами к градоначальнику. Как известно, у жителей Уфы немало проблем, решить которые возможно только при непосредственном участии властей города.

- Как отмечает Ульфат Мустафин, социальные сети, которые активно вошли в нашу жизнь, являются оперативным способом связи, и помогут наладить прямой диалог с жителями города, - пояснили решение мэра в пресс-службе горадминистрации.

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