Мэр Уфы Ульфат Мустафин создал страницы в социальных сетях

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-28T16:12:08+03:00

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Сегодня стало известно, что мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин создал страницу в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и Вконтакте. Вероятно, на этот шаг он решился из-за политики открытости, объявленной врио главы Башкирии Радием Хабировым.

Теперь горожане смогут напрямую обратиться со своими проблемами к градоначальнику. Как известно, у жителей Уфы немало проблем, решить которые возможно только при непосредственном участии властей города.

- Как отмечает Ульфат Мустафин, социальные сети, которые активно вошли в нашу жизнь, являются оперативным способом связи, и помогут наладить прямой диалог с жителями города, - пояснили решение мэра в пресс-службе горадминистрации.