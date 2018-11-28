2018-11-28T15:56:46+03:00
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время пожара на заводе в Стерлитамаке

Одного из них перевели в уфимский ожоговый центр
Яна Базекина
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Фото: Минздрав БашкирииФото: Минздрав Башкирии
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В Минздраве Башкирии сообщили, как себя чувствуют пострадавшие во время пожара на заводе в Стерлитамаке. Состояние двух рабочих оценивается как средней степени тяжести, еще двое – в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Врачи наконец сочли возможным перести одного из них в уфимский ожоговый центр при клинической больнице № 18. 54-летний Булат А.Я был доставлен после ЧП с ожогами 2 и 3 степени, покрывавшими 26 процентов поверхности тела, и ему требовалась квалифицированная высокотехнологичная помощь.

Тем временем в Стерлитамак лично выехал и.о министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров. Он поинтересовался состоянием пострадавших, проконтролировал качество и своевременность оказания медицинской помощи и тактику лечения. Руководство больницы заверило, что в учреждении есть все необходимые медикаменты и запасы крови для переливания.

Напомним, что вчера, 27 ноября, в одном из цеху завода «Синтез-каучук» вспыхнул пожар, в котором серьезно пострадали четверо рабочих предприятия.

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