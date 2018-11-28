2018-11-28T14:14:35+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 32-летней Анастасии Васильевой

Через полтора месяца женщина наконец-то вышла на связь с родными
Яна Базекина
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Фото: ориентировка от поисково-спасательного отряда "Поиск детей - Башкортостан"Фото: ориентировка от поисково-спасательного отряда "Поиск детей - Башкортостан"
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В Башкирии прекращены поиски 32-летней жительницы села Бижбуляк Анастасии Васильевой. Напомним, что женщина пропала еще 14 октября: вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда.

К счастью, сегодня, 28 ноября поисковики сообщили радостную новость: Анастасия Васильева найдена живой и здоровой. Где именно пропадала женщина полтора месяца и почему не выходила на связь с близкими, волонтеры предпочли не уточнять.

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