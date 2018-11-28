2018-11-28T13:21:08+03:00
Происшествия

В Нефтекамске собака напала на женщину, власти ввели карантин

Пострадавшей оказывается амбулаторная помощь
Яна Базекина
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Власти республики ввели карантин по бешенству в Нефтекамске.

16 ноября на жительницу Нефтекамска напала ее собственная собака. Женщина рассказала, что незадолго до этого у животного пропал аппетит. А когда обеспокоенная хозяйка собралась отвезти питомца к ветеринару, собака укусила ее, а еще через день животное погибло. Проведенная экспертиза выявила, что собака была заражена бешенством. Сейчас жительнице Нефтекамска амбулаторно оказывается медицинская помощь.

Власти Башкирии, опасаясь распространения бешенства, ввели карантин в квартале, ограниченном улицами Трактовая, Мирная, Сюткина и Колхозная. Отмечается, что это частный сектор города. Во время карантина запрещены проведение кошачьих и собачьих выставок, торговля домашними животными и их вывоз за ограниченную территорию, а также отлов диких животных.

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