В Башкирии руководство строительной компании осудили за подкуп

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-28T13:00:52+03:00

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В Учалах районный суд признал виновными в коммерческом подкупе 57-летнего директора строительной компании и 65-летнего начальника участка предприятия.

Как выяснилось в ходе следствия, в декабре прошлого года компания заключила договор подряда с Учалинским горно-обогатительным комбинатом на укладку трубопровода общей стоимостью в семь миллионов рублей. Вот только позже выяснилось, что 80 процентов работ уже было выполнено самим комбинатом. Тогда директор фирмы, не желая уменьшать сумму контракта, предложил руководству комбината подписать бумаги, что все работы выполняла именно строительная компания, и предложила за это 1,5 миллиона рублей. Однако план провалился: и начальник участка компании был задержан с поличным при передаче 700 тысяч рублей.

- Суд приговорил директора компании к штрафу в размере 2,5 миллионов рублей, второй фигурант уголовного дела выплатит 1,5 миллиона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.