2018-11-28T15:00:46+03:00
Происшествия

Под Уфой столкнулись «Фиат Альбеа» и «Лада Калина»: пострадал пятилетний ребенок

От более серьезных травм малыша уберегло детское кресло
Яна Базекина
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Фото: "Дорожный патруль"Фото: "Дорожный патруль"
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Вчера, 27 ноября, под Уфой произошло серьезное ДТП. Около восьми часов утра на 1-м километре автодороги «Шакша - Базилевка» лоб в лоб столкнулись «Фиат Альбеа» и «Лада Калина». От мощного удара отечественную «легковушку» вынесло на обочину, где она завалилась в кювет, иномарка тоже изрядно помялась. В результате столкновения пострадали 31-летний водитель «Фиата» и пятилетний пассажир «Лады Калины»: с ушибами и ссадинами они были доставлены в ближайшую больницу. К счастью, от более серьезных травм ребенка уберегло детское автомобильное кресло, в котором он был пристегнут. В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские.

Фото: "Дорожный патруль"

Фото: "Дорожный патруль"

Всего за прошедшие сутки в Уфе зарегистрировано 121 ДТП, в 16 человек получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

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