2018-11-28T12:17:04+03:00
Происшествия

В уфимской поликлинике скончалась 41-летняя женщина

Несчастная перенервничала на работе
Яна Базекина
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Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
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В Уфе 41-летняя водитель трамвая скончалась из-за гипертонического криза, вызванного сильным стрессом.

Как сообщает «Башинформ», полгода назад у трамвая, в котором женщина работала машинистом, отказали тормоза, пришлось применять экстренное торможение. Пережив шок, женщина почувствовала себя плохо, у нее подскочило давление, и машинист вызвала скорую. Медики оказали ей первую помощь и посоветовали продолжить лечение по месту жительства. В тот же день уфимка пришла в больницу, но скончалась прямо в медучреждении. Но только спустя полгода мать водителя трамвая обратилась в Гострудинспекцию с просьбой провести проверку и признать гибель дочери связанной с производством.

- В данном случае человек у мер не на работе, а в больнице, поэтому работодатель не обязан был его расследовать, - объяснили в Гострудинспекции. – Однако мы решили, что психоэмоциональная нагрузка, которую испытала женщина из-за экстренного торможения трамвая, привела к резкому ухудшению здоровья и смерти, тем более что ранее проблем со здоровьем у нее не было.

В результате несчастный случай признали связанным с производством, и Фонд социального страхования подал иск в суд, который примет окончательное решение по этому вопросу.

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