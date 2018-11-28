2018-11-28T18:03:51+03:00
Происшествия

В Уфе сбили двух школьников, переходивших дорогу в неположенном месте

Среди пострадавших оказался десятилетний мальчик
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: группа "Отдел ГИБДД Уфа"Фото: группа "Отдел ГИБДД Уфа"
Изменить размер текста:

Сразу два случая наезда на пешеходов зарегистрировали вчера, 27 ноября в Уфе. Около 18.00, на улице Первомайской, напротив дома №29 автомобиль ВАЗ-21041, двигаясь в сторону улицы Ульяновых, наехал на 17-летнюю девушку. Как рассказал 39-летний водитель, она была одета в темную одежду без светоотражающих элементов и переходила дорогу в неположенном месте. В результате столкновения девушка получила травмы и была госпитализирована.

А еще через час напротив дома №64 по улице Кремлевской «Ниссан Кашкай» сбил десятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Как рассказал 31-летний водитель «Ниссана», школьник появился на дороге внезапно, и он попросту не успел притормозить. К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, и после осмотра врачами был отпущен домой. Как выяснилось позже, мальчик возвращался домой после тренировки, без сопровождения взрослых – вот и решил пренебречь правилами дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров: «Республика через суд вернет незаконно переданное частникам имущество»
Радий Хабиров будет общаться с предпринимателями через соцсети
В Башкирии осудили виновника ДТП, где погиб мужчина и пострадал полуторагодовалый малыш
Мэр Уфы Ульфат Мустафин создал страницы в социальных сетях
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время пожара на заводе в Стерлитамаке
Под Уфой столкнулись «Фиат Альбеа» и «Лада Калина»: пострадал пятилетний ребенок
В Башкирии прекращены поиски 32-летней Анастасии Васильевой
В Нефтекамске собака напала на женщину, власти ввели карантин
В Башкирии руководство строительной компании осудили за подкуп
В уфимской поликлинике скончалась 41-летняя женщина
В Уфе осудили майора за продажу военной техники
Башкирия закупает автобусов на 700 миллионов рублей
Радий Хабиров заставил гаишников Башкирии выйти на дополнительные рейды
Ульфат Мустафин не смог опередить Ялалова в рейтинге мэров
Под Уфой столкнулись две иномарки: два человека находятся в реанимации
Резко поднялся сахар: в Башкирии при странных обстоятельствах скончалась семиклассница
В Башкирии разыскивают 32-летнюю Анастасию Васильеву
В Башкирии столкнулись две иномарки: четыре человека пострадали
В Башкирии нашли замену прокурору, застрелившего на охоте судью
В Башкирии снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Где в Уфе можно качественно провести имплантацию зубов
Радий Хабиров рассказал о планах по благоустройству Уфы