В Уфе сбили двух школьников, переходивших дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-28T18:03:51+03:00

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Сразу два случая наезда на пешеходов зарегистрировали вчера, 27 ноября в Уфе. Около 18.00, на улице Первомайской, напротив дома №29 автомобиль ВАЗ-21041, двигаясь в сторону улицы Ульяновых, наехал на 17-летнюю девушку. Как рассказал 39-летний водитель, она была одета в темную одежду без светоотражающих элементов и переходила дорогу в неположенном месте. В результате столкновения девушка получила травмы и была госпитализирована.

А еще через час напротив дома №64 по улице Кремлевской «Ниссан Кашкай» сбил десятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Как рассказал 31-летний водитель «Ниссана», школьник появился на дороге внезапно, и он попросту не успел притормозить. К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, и после осмотра врачами был отпущен домой. Как выяснилось позже, мальчик возвращался домой после тренировки, без сопровождения взрослых – вот и решил пренебречь правилами дорожного движения.