Башкирия закупает автобусов на 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-28T11:05:35+03:00

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Министерство экономического развития Башкирии закупает пассажирских автобусов на 700 миллионов рублей.

Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок, в республике появятся 100 новых автобуса большой вместимости. На них Башкирия готова потратить до 700 миллионов рублей. Эти деньги возьмут из бюджета республики.

Закупку разделили на две части. Каждый из первых 76 автобусов обойдется казне в 6,7 миллионов рублей. Остальные 24 будут чуть дороже – по 7,3 миллиона каждый.

Все машины будут оборудованы современными газовыми двигателями. Новые автобусы смогут перевозить до 92 человек. Вот только кондиционеров в салонах автобусов, увы, не будет.

Предполагается, что поставщика для закупки автобусов определят уже 17 декабря.