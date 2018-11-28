В Уфе осудили майора за продажу военной техники

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-28T11:11:44+03:00

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Уфимский гарнизонный суд признал виновным по статье «Растрата чужого имущества в особо крупном размере» начальника автомобильной службы.

Как выяснилось в ходе суда, в сентябре прошлого года в военную часть, расположенную в Чишминском районе, рядом с селом Алкино-2, поступили три «КамАза» и «Урал». Вот только начальник автослужбы, смекнув, что на этом можно заработать, приказал отогнать военные грузовики за пределы части, а потом продал их частным лицам. Чтобы никто не узнал про кражу, предприимчивый майор подготовил документы, в которых указал явно завышенный пробег и неисправное техническое состояние техники, что не соответствовало реальности, и списал грузовики.

- Суд приговорил майора к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе военно-следственного управления СК России по Приволжско-федеральному округу.

Всю проданную технику изъяли и вернули обратно в военную часть.