Радий Хабиров заставил гаишников Башкирии выйти на дополнительные рейды
Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал от начальника ГИБДД Динара Гильмутдинова разобраться с «вакханалиями» на дорогах. Водители, несмотря на снежные наносы и гололед, превышают скорость и нарушают все правила дорожного движения. Как результат – многочисленные аварии с человеческими жертвами. Именно поэтому руководитель региона заявил о необходимости увеличить количество сотрудников ГИБДД на дорогах до новогодних праздников.
- Просьба начать волну. Поднимайте людей в ружье, выводите всех сотрудников на улицы, - потребовал Радий Хабиров.
Также Хабиров выразил мнение, что к этой проблеме нужно активнее подключать СМИ, а также в обязательном порядке обучать школьников соблюдению правил дорожного движения.