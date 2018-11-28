Радий Хабиров заставил гаишников Башкирии выйти на дополнительные рейды

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-28T10:37:48+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал от начальника ГИБДД Динара Гильмутдинова разобраться с «вакханалиями» на дорогах. Водители, несмотря на снежные наносы и гололед, превышают скорость и нарушают все правила дорожного движения. Как результат – многочисленные аварии с человеческими жертвами. Именно поэтому руководитель региона заявил о необходимости увеличить количество сотрудников ГИБДД на дорогах до новогодних праздников.

- Просьба начать волну. Поднимайте людей в ружье, выводите всех сотрудников на улицы, - потребовал Радий Хабиров.

Также Хабиров выразил мнение, что к этой проблеме нужно активнее подключать СМИ, а также в обязательном порядке обучать школьников соблюдению правил дорожного движения.