Ульфат Мустафин не смог опередить Ялалова в рейтинге мэров
Уфимский сити-менеджер Ульфат Мустафин оказался на седьмом месте национального рейтинга мэров.
Эксперты финансового университета при правительстве России озвучили очередной «мэрский» рейтинг. На этот раз в него смог попасть новый градоначальник Уфы Ульфат Мустафин.
По мнению политологов и социологов, Мустафин достоин седьмого места из возможных 88.
Эксперты отмечают, что непубличный пока еще мэр является хорошим хозяйственником, имеющим опыт управления большими коллективами.
Сейчас Мустафин занимает место между мэрами Салехарда и Белгорода. На верхних позициях рейтинга оказались мэры Казани, Москвы и Тюмени.
Напомним, что прошлый мэр Уфы Ирек Ялалов в последний раз занимал третье место рейтинга.