Ульфат Мустафин не смог опередить Ялалова в рейтинге мэров

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-28T10:10:19+03:00

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Уфимский сити-менеджер Ульфат Мустафин оказался на седьмом месте национального рейтинга мэров.

Эксперты финансового университета при правительстве России озвучили очередной «мэрский» рейтинг. На этот раз в него смог попасть новый градоначальник Уфы Ульфат Мустафин.

По мнению политологов и социологов, Мустафин достоин седьмого места из возможных 88.

Эксперты отмечают, что непубличный пока еще мэр является хорошим хозяйственником, имеющим опыт управления большими коллективами.

Сейчас Мустафин занимает место между мэрами Салехарда и Белгорода. На верхних позициях рейтинга оказались мэры Казани, Москвы и Тюмени.

Напомним, что прошлый мэр Уфы Ирек Ялалов в последний раз занимал третье место рейтинга.