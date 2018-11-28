Под Уфой столкнулись две иномарки: два человека находятся в реанимации

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-28T09:48:59+03:00

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Сегодня ночью, 28 ноября, под Уфой произошло серьезное ДТП. Как сообщает «Дорожный патруль», на трассе между Демой и Затоном столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Рено Логана», следуя в сторону Затона, выехал на встречную полосу, где врезался в «Дэу Нексию». От удара «Нексия» превратилась в груду металлолома, а волитель и пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам же виновник ДТП бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция, причины и обстоятельства ДТП выясняются.