В Башкирии разыскивают 32-летнюю Анастасию Васильеву

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-28T08:32:38+03:00

Женщина пропала еще 14 октября, и до сих пор от нее нет никаких новостей

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 32-летнюю жительницу села Бижбуляк. Анастасия Васильева пропала еще 10 октября: вышла из дома и пропала. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост примерно 160-165 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза серо-голубые.

Особые приметы: есть татуировка на правой ноге, картавит. Ходит быстро, наклонив голову вперед.

Была одета: красный короткий пуховик, красная вязаная беретка, черные лосины, черные полусапожки.

Если вам что-то известно о местонахождении Анастасии Васильевой, просьба сообщить волонтерам поисково-спасательного отряда «Поиск детей - Башкортостан» по номерам 8(927)-969-89-19, +7(999)105-72-10 или в полицию.