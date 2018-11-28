В Башкирии разыскивают 32-летнюю Анастасию Васильеву
В Башкирии родные и близкие разыскивают 32-летнюю жительницу села Бижбуляк. Анастасия Васильева пропала еще 10 октября: вышла из дома и пропала. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.
Приметы: рост примерно 160-165 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза серо-голубые.
Особые приметы: есть татуировка на правой ноге, картавит. Ходит быстро, наклонив голову вперед.
Была одета: красный короткий пуховик, красная вязаная беретка, черные лосины, черные полусапожки.
Если вам что-то известно о местонахождении Анастасии Васильевой, просьба сообщить волонтерам поисково-спасательного отряда «Поиск детей - Башкортостан» по номерам 8(927)-969-89-19, +7(999)105-72-10 или в полицию.