В Башкирии столкнулись две иномарки: четыре человека пострадали

СЕГОДНЯ 08:08 2018-11-28T08:08:17+03:00

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Вчера, 27 ноября, в Бурзянском районе республики произошло серьезное ДТП. Днем на 15 километре автодороги «Кага - Старосубхангулово» столкнулись две иномарки: «Kia Soul» под управлением 59-летней жительницы Абзелиловского района и «Mitsubishi ASX», за рулем которого находился 33-летний уфимец. Лобовой удар был настолько мощным, что обе иномарки превратились в груду искореженного металла. И хотя смертельных жертв нет, четверо пассажиров с серьезными травмами были госпитализированы. Из автомобиля «Киа» в больницу отвезли двух пассажирок 59 и 57 лет. В «Mitsubishi» серьезно пострадали 34-летняя уфимка и 28-летний местный житель. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

Всего за сутки в республике сотрудниками ГИБДД зафиксировано более 2200 нарушений правил дорожного движения, а также задержаны 27 нетрезвых водителей.