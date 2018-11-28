В Башкирии нашли замену прокурору, застрелившего на охоте судью

СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-28T07:43:00+03:00

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Генпрокурор России Юрий Чайка своим указом назначил на пост прокурора Мечетлинского района Башкирии 35-летнего Азамата Шайбакова.

Напомним, в ноябре 2017 года предшественник Азамата Шайбакова Динар Шакиров случайно застрелил на охоте судью из Белокатайского района. Таким образом советник юстиции занял кресло, формально пустовавшее практически целый год.

Новый прокурор Мечетлинского района Азамат Шайбаков родился в Альшеевском районе. Карьеру в прокуратуре начал в 2006 году, работал следователем в прокуратуре родного района. В 2007 – 2009 годах – следователь, старший следователь Белебеевского межрайонного следственного отдела СКР.

С 2016 года Азамат Шайбаков занимал должность прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности в правоохранительных органах.

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